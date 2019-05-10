Названы дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Народного артиста России, знаменитого композитора Евгения Крылатова проводят в последний путь в субботу, 11 мая, в Москве. Евгений Крылатов скончался 8 мая на 86-м году жизни.

Ушел из жизни автор песен к самым известным советским мультфильмам Евгений Крылатов

Церемония прощания с музыкантом состоится в Московском доме композиторов в Брюсовом переулке. В департамента культуры столицы уточнили: начало церемонии прощания в 11 часов.

Похоронят Евгения Павловича Крылатова на Митинском кладбище рядом с его супругой Севиль. Самые известные песни, музыку к которым сочинил Крылатов - "Крылатые качели", "Прекрасное далеко" и "Лесной олень".

Пять лет назад музыкант похоронил свою супругу. В последнее время Крылатов болел, лежал в больнице.

Он находился под постоянным присмотром медиков в одной из московских больниц. У него было диагностирована двусторонняя пневмония.

Одно из своих последних интервью Евгений Крылатов дал "Аргументам недели".