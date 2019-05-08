Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик, который накануне стал одним из самых популярных мемов в сети Интернет. Фанатов "Игры престолов" позабавил попавший в кадр стакан из популярной кофейни

Напомним, как ранее писали АН, фанатов сериала развеселил картонный стаканчик с кофе из Starbucks, который заметили на одном из столов в четвертой серии финального сезона.

Кофе стоял возле Дейнерис. Телекомпания HBO с юмором отреагировала на находку: "Латте появился в кадре по ошибке, по-настоящему Дейнерис заказывала травяной чай".

Однако, шутки шутками, а киноляпы-киноляпами. Создатели сериала вырезали картонную тару с напитком из видеоряда серии, чтобы поклонникам больше не к чему было придраться.