Ушел из жизни автор песен к самым известным советским мультфильмам Евгений Крылатов

Утром в среду, 8 мая, из жизни ушел народный артист России, знаменитый композитор Евгений Крылатов. Соответствующую информацию предоставила журналистам ранее сегодня его дочь Мария Крылатова.

Отмечается, что Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни в больнице. Ранее у композитора была диагностирована двусторонняя пневмония, передает ТАСС.

Напомним, Крылатов является автором музыки более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, среди которых "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", "Умка", "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя" и многие другие.