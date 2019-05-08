Ушел из жизни автор песен к самым известным советским мультфильмам Евгений Крылатов
8 мая 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 8 мая, из жизни ушел народный артист России, знаменитый композитор Евгений Крылатов. Соответствующую информацию предоставила журналистам ранее сегодня его дочь Мария Крылатова.
Отмечается, что Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни в больнице. Ранее у композитора была диагностирована двусторонняя пневмония, передает ТАСС.
Напомним, Крылатов является автором музыки более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, среди которых "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", "Умка", "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя" и многие другие.