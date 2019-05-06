В посольстве РФ отреагировали на запрет Лепсу въезда в Литву

Посольство Российской Федерации, расположенное в Литве, назвало недавнее решение Министерства внутренних дел республики о запрете на въезд в страну певцу Григорию Лепсу абсурдным. Почему Григорий Лепс стал персоной нон-грата в Литве

"Мы уже комментировали это абсурдное решение, но нас, к сожалению, не услышали", - пояснили в посольстве. Российские дипломаты уверены, что инициаторы данного запрета еще не раз вспомнят Григория Лепса.

Там подчеркнули, что МИД Литвы давно ищет любые поводы для осложнения российско-литовских отношений. Представители посольства РФ не исключили, что российской стороне "тоже придется подключать фантазию".

Напомним, в минувшую пятницу, 3 мая, МВД страны по просьбе главы внешнеполитического ведомства Литвы Линаса Линкявичюса внесло музыкального исполнителя в список нежелательных лиц в стране, запретив ему въезд.