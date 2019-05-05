«Дневники Анны Франк» в стиле рок от Виктории Исаковой и группы «Аукцыон»

На основной сцене театра им. Пушкина 12 мая состоится показ спектакля-акции по дневникам Анны Франк с участием ведущей актрисы театра - Виктории Исаковой и музыкантов группы «Аукцыон».









Анна Франк - еврейская девочка, которая вместе со своей семьей скрывалась в Нидерландах от нацистского террора. В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где умерла от тифа, не дожив несколько дней до конца войны.



12 июня 2019 года Анне исполнилось бы 90 лет, но судьба распорядилась иначе - ее жизнь оборвалась на шестнадцатом году. Это история стремительного взросления, попытка осознать природу ненависти потерявшего равновесие мира глазами подростка - сквозь проблемы взросления, первой влюбленности, непонимания близкими; отмотать страницы дневника как ленту кинофильма - от финала к началу, попытаться наперекор року и судьбе увидеть простую девочку, с ее мечтами о будущем, страхами и надеждами.



Спектакль пройдет только один раз и посвящен Насрин Сотуде - Иранской правозащитнице, которую приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью 11 марта 2019 года.

