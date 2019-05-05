Сказочная Страна чудес и Алиса на сцене Губернского

Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова представят 11 и 12 мая на большой сцене театра очередную премьеру сезона. Фанатов театра ждет версия знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Куда спешит говорящий кролик, и что находится в кроличьей норе? Вслед за любознательной девочкой Алисой зрители оправится за Белым Кроликом и совершат путешествие в сказочный мир, где невероятные приключения ждут за каждым углом и каждую секунду. Проводником по Стране чудес станет очаровательный Чеширский кот, который познакомит Алису с занятными звездами этой невероятной страны - Безумным Шляпником, Мартовским Зайцем, Королевой… Зрителям предстоит стать свидетелями множества метаморфоз и настоящих чудес, ведь в мире нет ничего невозможного! Ведь главное - никогда не переставать удивляться, не терять присутствия духа и верить в чудеса!









Режиссерами-постановщиками выступили Сергей Безруков и Сергей Виноградов. В спектакле задействованы Александра Халипская (Алиса), Павел Кузьмин (Шляпник), Сергей Зайцев (Чеширский кот), Сергей Медведев (Кролик), Андрей Исаенков (Валет/Гусеница), Эдуард Айткулов (Лягушонок/Садовник), Анастасия Крылова, Ольга Пономарева (Герцогиня), Ирина Соболева (Королева)