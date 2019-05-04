Съемки фильма "Гардемарины-4" начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая. Сюжет четвертой части развивается вокруг событий Русско-турецкой войны.

Режиссер Светлана Дружинина, давно мечтавшая о новой серии приключений "русских мушкетеров", уже выложила первые фотографии со съемок на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Звездный состав нового фильма, а также задумка и сценарий, не раскрываются. Однако на снимках были замечены Боярский, Панкратов-Черный, Семенович, Макеева, Билан, Орбакайте и Харатьян.

Севастополь станет основной съемочной площадкой. События новой части фильма, задуманного еще в 1991-м, будут происходить в 1787 году, а главными героями станут дети всеми любимых гардемаринов.