Костюм Дарта Вейдера, специально изготовленный для пятого эпизода "Звездных войн", продадут с молотка. Об этом сказано на сайте аукционного дома Bonhams. Аукцион "Чудеса галактики" пройдет 14 мая.

Сообщается, что оценочная стоимость легендарного одеяния составляет от одного до двух миллионов долларов. Торги запланированы к проведению в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

Комплект состоит из 17 частей, среди которых - перчатки, сапоги, наплечная броня из стекловолокна, блуза с кожаными рукавами, жилет, штаны с подтяжками и, конечно, шлем с аккумуляторный блоком.