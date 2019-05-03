Сегодня стало известно, что из жизни ушел американский актер английского происхождения Питер Мейхью, который сыграл в киносаге "Звездные войны" роль Чубакки. Информацию предоставила семья артиста.

Согласно последним данным, Мейхью скончался на 75-м году жизни 30 апреля в своем доме на севере Техаса. Члены семьи приняли решение не разглашать причину смерти актера. Они заметили, что Питер Мейхью вложил в роль Чубакки сердце и душу и это заметно в каждом фильме.

Родственники актера призвали его поклонников пожертвовать средства в благотворительный фонд, который он организовал, передает ТАСС.