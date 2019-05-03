Ушел из жизни актер, сыгравший роль Чубакки в "Звездных войнах"
3 мая 2019, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что из жизни ушел американский актер английского происхождения Питер Мейхью, который сыграл в киносаге "Звездные войны" роль Чубакки. Информацию предоставила семья артиста.
Согласно последним данным, Мейхью скончался на 75-м году жизни 30 апреля в своем доме на севере Техаса. Члены семьи приняли решение не разглашать причину смерти актера. Они заметили, что Питер Мейхью вложил в роль Чубакки сердце и душу и это заметно в каждом фильме.
Родственники актера призвали его поклонников пожертвовать средства в благотворительный фонд, который он организовал, передает ТАСС.