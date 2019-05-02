Раймонд Паулс: о музыке и сильных певцах

Уговорить Раймонда Паулса на интервью крайне нелегко: маэстро устал от журналистов. Нет, он не отказывается от разговора, но переносит его на более «солнечные дни». Но журналист народ упорный: видимо, устав от назойливости, Раймонд Вольдемарович, немного побеседовал с нашим спецкором.

- Раймонд Вольдемарович, вы совсем не любите давать интервью?

- Да вы опять будете спрашивать о Пугачевой и Вайкуле. Устал уже об этом говорить. Нет настроения.

- Обещаю, что разговор пойдет не о Пугачевой с Вайкуле, а просто о музыке. Вам не жаль, что из Юрмалы ушла «Новая волна»?

- А что жалеть? Все когда-нибудь заканчивается. Этот конкурс исчерпал себя: он сильно изменился с 2002 года. Старое уходит и нужно создавать что-то новое. Это нормально.

- Но конкурс, например, «Евровидение» никуда не исчезает много лет. Кстати, вы смотрите его?

- Немного смотрю. Но смотрю его с легкой улыбкой. Выступили, а что дальше? Где они? Кто из них стал популярным? Что о них слышно? Я уже говорил, что на «Евровидении» каждый голосует за своих. Посмотрели и проголосовали. И все. А дальше о них забыли.

- Молодых исполнителей много, но реально пробиваются на большую сцену единицы. Почему?

- Нужно быть сильным певцом. Еще много работать и вкладывать в себя деньги. Это важный момент. Сегодня без этого никуда. Желающих попасть, как вы говорите, на большую эстраду – много, а мест для всех не хватает.

- Но есть же такое понятие, как удача!

- Есть. Удача или стечение обстоятельств. Это хорошо, но никто не отменял вокальных данных и постоянный труд.

- Раймонд Вольдемарович, вы явный трудоголик. Более того, на ваши концерты билеты раскупают заранее.

- Слава Богу, что могу еще работать. Я уже говорил, что мне о теплых носках нужно думать, но работаю, шевелюсь. Но свой возраст я чувствую. Иногда приходится притормаживать. Буду играть, пока руки будут двигаться.

- Насколько я знаю, вы никогда особо не присутствовали на светских мероприятиях. Почему?

- А мне это никогда не было интересно. Если я был членом жюри, то отсидел и уходил. Зачем мне все это? Прошло то время, когда мы после концерта до утра засиживались.

- Раймонд Вольдемарович, вы испытываете ностальгию по прошлым временам? «Как молоды мы были….»

- Молодые годы были прекрасными: много энергии, идей. Мы играли, пели, много разговаривали. Золотые годы были. Что сейчас об этом вспоминать? Я никогда не скажу, что те времена были плохие. Сейчас, в моем возрасте, каждый день как счастье.

- Благодарю за беседу.