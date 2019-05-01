СМИ: режиссер Павел Чухрай госпитализирован

СМИ сообщили о госпитализации известного российского режиссера Павла Чухрая. Отмечается, что 72-летний мужчина прямо со съемок новой картины в Чехии был доставлен в одну из московских клиник.

Однако, сам Чухрай в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о своей госпитализации в тяжелом состоянии: "Это все ерунда, не хочу обсуждать", - сказал Чухрай, передает агентство в среду, 1 мая.

Жена режиссера Мария Зверева, в свою очередь, подтвердила ТАСС, что народный артист РФ находится в больнице. Но при этом уточнила, что причина заключается в обострении аллергии супруга.