В Москве началась церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В полдень в понедельник, 29 апреля, в московском Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. Актриса прослужила в этом театре более пятидесяти лет.

Согласно последней информации, у гроба с телом Элины Авраамовны, которая являлась ветераном Великой Отечественной войны, стоит почетный караул. На подушечках рядом можно увидеть ее ордена и медали. На сцене установлены венки, один из которых прислал президент России Владимир Путин.

Как сообщает РИА "Новости" , одним из первых с Быстрицкой пришел проститься председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, который заявил, что она является его любимой актрисой и эталоном женщины.