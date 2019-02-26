Долгожданное счастье актера Юрия Батурина

Харизматичный красавец Юрий Батурин запомнился зрителям по фильмам и сериалам «Обручальное кольцо», «Вербное воскресенье», «Метод Лавровой», «Бывшая жена», «Колдовское озеро», «Сердечные раны». Личность этого актера более чем загадочна: он не любит говорить о личном, спокойно относится к тусовкам, а предпочитает «общаться» со зрителями через свои роли. Но тем и интересней нам, журналистам, потрудиться и разговорить актера.

- Юрий, вы практически ничего не говорите о своем детстве, родителях. Почему?

- Нет в этом никакой тайны. Я родился в селе с замечательным названием «Ставидла». Это в Кировоградской области. Да, на Украине. Мои родители не имели отношения к искусству – обычная советская семья. Мама работала в школе, а отец служил в рядах войск СССР. Немного забегу вперед и скажу, что некоторое время я прожил в Прибалтике.

- Где? И как туда попали?

- В Эстонии. Отца отправили туда служить. Я вспоминаю это время с удовольствием: европейский шик, сдержанность прибалтийцев. Для меня все это было ново! Я же рос достаточно подвижным ребенком, любил пошалить, похулиганить. Родителей, бывало, и в школу вызывали. Но при этом я учился хорошо. Меня сложно было оторвать от книг. Просто зачитывался историями о рыцарях, пиратах. Да, меня влекла другая жизнь! Та жизнь, которая была в книгах. Я часто представлял себя на месте этих героев! То я спасаю принцессу, то защищаю обездоленных, то искореняю зло на земле.

- Возможно это и послужило началом для будущей профессии?

- Возможно. А еще я любил смотреть фильмы! Как мне нравились герои Ван Дамма, Сталлоне. Конечно, я представлял себя на их месте! Я настолько воодушевился «детской мечтой», что отправился в 14 лет поступать в театральный, в Днепропетровск.

- В 14 лет? Но это из области фантастики!

- Послушайте. Была там группа для «молодых дарований», где можно было получить навыки актерского мастерства, и получить аттестат о среднем образовании. Конечно, сейчас я понимаю, что это был смелый шаг для молодого парня.

- А родители спокойно отпустили вас?

- Родители, конечно, не испытывали восторга от моего поступка, но они знали, что отговаривать меня бесполезно! Такой упрямый характер. Точнее, упорный. Я поступил. Учился и понимал, что выбрал СВОЮ профессию. Но чувствовал, что нужно двигаться дальше!

- И куда?

- Конечно, в Москву!

- И как Москва встретила молодое дарование?

- Хорошо! Поступил в РАТИ – ГИТИС, в мастерскую Марка Анатольевича Захарова.

- Насколько я помню (читала информацию о вас), вы по распределению сразу попали в «Ленком». Это же огромная удача для молодого актера?

- Конечно, мне повезло, но, увы, карьера так, как хотелось, у меня не сложилась. Ролей, о которых мечтал, к сожалению, не было. Да и зарплата оставляла желать лучшего. Думал я и надумал: написал заявление об уходе!









- А дальше что? В другой театр?

- Нет. Я пошел работать барменом в ресторан Аллы Пугачевой. Ничего удивительного тут нет! Нужно было зарабатывать на жизнь. Кстати, у меня было «много профессий»: работал официантом, механиком-водителем. Со мной работали многие известные сегодня артисты: Саша Носик был прекрасным барменом, официантом подрабатывал Саша Олешко, Даня Страхов.

- Далеко не сладкая жизнь была на пути к славе!

- Это точно. Было время, когда ел пустые макароны, сидел без денег и даже рекламным агентом работал. Теперь точно знаю, что в жизни не пропаду! (улыбается)

- Юрий, вы практически ничего не рассказываете о личной жизни. Вы человек холостой, или ваше сердце занято?

- Мое сердце уже давно занято. Свое долгожданное счастье я встретил в ресторане, где работал. Красивая девушка Ирина. Модель. Я очень хорошо помню нашу встречу: Ирина принимала участие в каком-то шоу, а я обслуживал эту тусовку. Красивая девушка подошла ко мне и заказала стакан апельсинового сока. Я принес. Она поставила стакан на бильярдный стол и случайно пролила содержимое. Это же была катастрофа! На столе, где идет игра! Весь ужас отразился на моем лице! Ирина это заметила и сказала: «Вот вам моя визитка. Я готова возместить финансово ущерб». Визитку я взял, но совершенно для другого – хотел позвонить и познакомиться. Честно, я долго стеснялся звонить.

- Почему?

- Она же модель! Красавица! А я просто, простите, обслуживающий персонал. Но страхи свои я пересилил. Позвонил и пригласил в музей Пушкина. Да, в музей! Вот тут я и блеснул своими знаниями – Ирина была покорена! А уже на третьем свидании я сделал ей предложение о замужестве.

- Любовь с первого взгляда! Не растеряли свои чувства, когда стали популярным артистом? Вы же снимаетесь с красивыми женщинами! Сложно не влюбиться, например, в Светлану Ходченкову!

- С Ириной мы единое целое! Но я не могу сказать, что в нашей семье было все всегда идеально: были и размолвки, и хлопал дверью, и выясняли бурно отношения. Но в нашей семье есть главное – доверие и свобода. Да, я имею безграничную свободу. И в этом заслуга моей умной жены. Она мне дала такой уровень свободы, что нужно, простите, быть поросенком, чтобы не оценить этого. Конечно, я снимаюсь много и с красивыми актрисами. По возможности беру Ирину с собой. Было время, когда жена находилась в шоке от моих постельных сцен. Но это же кино. А настоящая жизнь с Ириной.

- Вас можно назвать баловнем судьбы: семья, прекрасные роли, востребованность в профессии. Что же еще желать?

- Я не могу сказать, что меня сразу «приняло кино». У меня был момент, когда я хотел уйти из профессии. Знаете, мне очень долго снился один сон: стою на сцене совершенно голым и испытываю неимоверный стыд. Это все происходило на подсознательном уровне. От неустроенности в профессии. Но, наступил момент, когда все изменилось: меня пригласили на роль в сериале « Знахарь». И это был прорыв! Меня стали приглашать в кино. Сегодня, грех жаловаться. Видимо, награда за терпение.

- Юрий, вы умеете прощать? Прощать людей, забывать неудачи...

- Думаю, что у меня это получается. Я не хочу вспоминать неудачи, а хочу двигаться вперед. Прощать нужно обязательно. Обязательно говорить правду. Например, я как-то сказал своей жене, что если разлюблю ее, то уйду. И она может сделать так. Это нормально, когда любовь уходит. Но это мое мнение.

- Сегодня вы счастливы?

- Да. В полной мере. Господь дал нам прекрасного сына. Его зовут Богдан. Мы очень долго ждали его появления. И через 15 лет брака, на Рождество, у нас появился маленький комочек счастья. Вы спросили о мечте. О том, что я жду еще в жизни? Я каждый день молюсь о здоровье своих близких. Ставлю цели и добиваюсь их. Жду интересных ролей. Кстати, скоро зрители меня увидят в необычной роли…

- А что за роль? Что за картина?

- Не пытайте! Пока не могу сказать! Но, поверьте, когда это будет возможно, то вам обязательно расскажу! Честно!

- Благодарю за интервью.