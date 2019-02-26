Режиссер Георгий Данелия выведен из состояния искусственной комы

Во вторник, 26 февраля, стало известно, что врачи вывели известного российского режиссера Георгия Данелию из состояния искусственной комы. Ранее он попал на больничную койку из-за воспаления легких.

Данную информацию сегодня предоставила внучка режиссера Маргарита Данелия, которая отметила, что ее родственник пришел в себя. Как отмечает РБК, в настоящий момент медики оценивают состояние Георгия Данелии как стабильное.

В минувшие выходные в СМИ появилась информация о том, что врачам пришлось ввести 88-летнего деятеля кино в искусственную кому. До этого режиссеру стало плохо – у него возникла тяжелая одышка, вследствие чего ему экстренно вызвали "скорую помощь".