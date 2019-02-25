Кинорежиссер Алексей Балабанов отметил бы сегодня 60-летие

Сегодня, 25 февраля, российский кинорежиссер Алексей Балабанов мог бы отметить свое 60-летие. Если бы его сердце не остановилось внезапно в 2013 году, во время работы над очередным сценарием. Алексей Балабанов знал очень много про людей

Алексею Балабанову досталось странное время – перестройка и все, что было затем. И он, как чуткий художник, визуализировал и символизировал свое время. Снятые им фильмы, а их было немного, стали культовыми, главные персонажи – героями поколения, их диалоги разобраны на цитаты…

Прежде чем начать свой путь в кино, Алексей Балабанов прошел службу в армии и Афганистан. Эти впечатления позже нашли свое отражение в фильме «Груз 200». «Я люблю кино профессиональное, немного странное и очень эмоциональное, чтобы энергия была» - так описывал Балабанов то, что снимал. А снимал он то, что видел сам.

Свой первый игровой фильм Алексей снял в 1985 году на Урале, «засветив» в картине не слишком тогда известную группу «Наутилус Помпилиус» и ее лидера Вячеслава Бутусова. Позже он откроет публике Сергея Бодрова-младшего, Виктора Сухорукова, Алексея Чадова и других, ныне известных актеров. Дилогия «Брат» (1997, 2000) стала культовой, многие фильмы режиссера Балабанова побывали на международных кинофестивалях.

А вот в своей последней киноленте «Я тоже хочу», снятой в 2012 году, Алексей Балабанов сыграл сам себя в эпизодической роли. В этом фильме режиссер попытался осмыслить тему ухода человека из жизни. Он сам говорил о картине – «мой последний фильм». Так и вышло: 18 мая 2013 года Алексей Балабанов скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности.