Победа «Зеленой книги» на «Оскаре»: о чем стоит задуматься?

В США прошла 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». Лучшим фильмом был признан «Зеленая книга» Питера Фаррелли.

В ночь на 25 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, состоялась 91-я церемония вручения наград премии «Оскар». В этот раз знаменитое кино-событие впервые прошло без основного ведущего церемонии, что, однако, не смогло помешать самой церемонии запомниться ярким перформансом певца Адама Ламберта и участников группы Queen, выступивших с попурри из «We Will Rock You» и «We Are the Champions».

Победителем в главной номинации «Лучший фильм»стала работа американского режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга», повествующая о необычных путешествиях чернокожего музыканта доктора Дона Ширли и его грубоватого белого телохранителя Тони Валлелонга по югу США в 1962 году. Как известно, в те годы толерантными к темнокожим были далеко не все, поэтому героям киноленты предстоит очень постараться, чтобы в своей поездке найти безопасные места, где им никто и ничто не будет угрожать.«Зеленой книгой» назывался путеводитель, в которым перечислялись безопасные для темнокожих места в США. Фильм был основан на реальных событиях. Картина получила сразу три статуэтки, среди которых «лучшая мужская роль второго плана» и «лучший оригинальный сценарий».

Однако, вокруг победы фильма развернулись активные дискуссии. В профессиональном сообществе его посчитали слишком легкомысленным в отношениях к вопросам расовой нетерпимости, а также обвинили Фаррелли в небрежности к историческим фактам. Исполнитель главной роли Виго Мортенсен, пытаясь защитить фильм, произнес слово на букву «н», но это не помогло репутации «Зеленой книги». «Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами», — на вручении «Оскара» сказал Питер Фаррелли.

Тем не менее кинокритики на сайте Rotten Tomatoes оценили кинокартину на 7,3 балла из 10 возможных, а зрителям тема рассовой дискриминации пришлась по вкусу. На фестивале в Торонто, где победителя определяют именно зрители, а не жюри, фильм получил главный приз. Любопытен тот факт, что сценарий оскаровской киноленты был написан сыном одного из главных героев, который, возможно, сознательно мог сместить акценты, чтобы сделать своего отца центральной фигурой этой истории, что, в принципе, оправдывает историческую недостоверность фильма.

Своей победой фильм о рассизме продолжил тему лауреата прошлого года «Форма воды» Гильермо дель Торо, который так же говорил о равенстве всех форм жизни на планете Земля, либерализме и свободе выбора. Так же, за главную номинацию боролись фильмы «Рома» Альфонсо Куарона, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Черная пантера» Райана Куглера, «Черный клановец» Спайка Ли, «Власть» Адама МакКей и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса.