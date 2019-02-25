В Театре им. Вахтангова подтвердили данные о недомогании Василия Ланового

В московском театре им. Вахтангова в понедельник подтвердили, что из-за плохого самочувствия актера Василия Ланового спектакль, в котором занят артист, заменили на творческий вечер Евгения Князева.

Директор театра Кирилл Крок отметил, что пока спектакли с участием Ланового, намеченные на март, не отменяются. Коллеги актера рассчитывают, что 85-летний мужчина скоро поправится и вернется на сцену. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", в настоящий момент Василий Лановой находится дома по предписанию медиков. По словам супруги актера Ирины Купченко, с ее мужем сейчас все в порядке.

Отметим, что в минувшую пятницу актеру стало плохо. Врачи зафиксировали у него повышенное артериальное давление из-за резкой смены погоды.