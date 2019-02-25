Утром в понедельник стало известно, какой фильм назван лучшим в этом году. Вручение престижной кинопремии "Оскар" состоялось минувшей ночью в театре "Долби", расположенном в Лос-Анджелесе.

Согласно последней информации, фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли признан лучшим в этом году. Награду картине вручала знаменитая актриса Джулия Робертс. Как сообщает "Газета.Ru", режиссер со сцены поблагодарил исполнителя главной роли Вигго Мортенсена и отметил, что без него "ничего бы не случилось". Фаррелли также добавил, что история, рассказанная в фильме, повествует "о любви друг к другу".

Ранее стало известно, что "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Махершала Али, который сыграл в картине "Зеленая книга" экзальтированного пианиста.