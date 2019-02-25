Рано утром в понедельник, 25 февраля, стало известно, какие актеры получили престижную кинопремию "Оскар" в 2019 году. Церемония награждения в Лос-Анджелесе в настоящий момент продолжается.

"Оскар" за лучшую мужскую роль в этом году достался Рами Малеку, сыгравшему легендарного музыканта Фредди Меркьюри в картине "Богемская рапсодия". Награду за лучшую женскую роль получила Оливия Колман, исполнившая роль королевы Анны в фильме "Фаворитка". Лучшим актером второго плана стал Махершала Али, а лучшей актрисой второго плана – Реджина Кинг.

"Оскар" за лучший оригинальный сценарий получил фильм "Зеленая книга", а лучшим фильмом на иностранном языке в этом году была признана картина Альфонсо Куарона "Рома".

Киноманы ждут, когда будет объявлен победитель в номинации "Лучший фильм".