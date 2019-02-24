Актер Алексей Панин высказался насчет заявления Серебрякова о России

Скандально известный российский актер Алексей Панин сегодня высказался насчет громкого заявления своего коллеги Алексея Серебрякова, который накануне обвинил Россию в "развязывании войн".

"Все правильно сказал Алексей Серебряков", — подчеркнул Алексей Панин. Более того, артист признался, что придерживается аналогичного мнения по данному вопросу, передает утром в воскресенье, 24 февраля, телеканал ТВЦ.

Напомним, ранее Серебряков, выступая в Лондоне, заявил, что за минувшие два десятка лет Россия "создала несколько войн". По его словам, речь идет о боевых действиях в Грузии, Чечне, на Украине, а также в Сирии.