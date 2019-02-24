В США сегодня готовятся к вручению премий Американской академии кинематографических искусств и наук. За "Оскар" в этом году будут бороться самые популярные и талантливые актеры и режиссеры.

Отметим, что впервые за 30 лет у церемонии не будет главного ведущего. В номинации "Лучший фильм" соперниками являются "Черный клановец", "Звезда родилась", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома" и "Черная пантера". За звание лучшего режиссера будут "сражаться Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, Спайк Ли, Павел Павликовский и Адам МакКей.

Лучшим актером в этом году могут стать Вигго Мортенсен, Кристиан Бэйл, Брэдли Купер, Уиллем Дефо или Рами Малек. Что касается лучшей актрисы, то номинантками на "Оскар" стали Леди Гага, Оливия Колман, Гленн Клоуз, Мелисса МакКарти и Ялица Апарасио.