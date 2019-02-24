СМИ: режиссер Георгий Данелия доставлен в больницу

В СМИ сегодня утром появилась информация о госпитализации известного режиссера Георгия Данелии. Согласно последним данным, деятелю кино внезапно стало плохо, у него появилась тяжелая одышка.

Информацию о состоянии режиссера якобы предоставила его супруга Галина Юркова-Данелия. Родные вызвали "скорую помощь", а прибывшие на вызов врачи выявили у 88-летнего Георгия Николаевича проблемы с легкими, передает в воскресенье телеканал "Звезда".

По предварительным данным, у мужчины был обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. Сейчас он находится в реанимации.