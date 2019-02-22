Не гений, а Евгений! Крылатов, которому исполнилось 85

Евгений Крылатов – автор музыки к более чем 160 кино- и мультфильмам. Он отмечен множеством регалий, званий и премий. Но продолжает творить и сейчас, используя современные технологии и гаджеты.



Компьютер Евгений Павлович начал осваивать всего 15 лет назад. Как-то попалась на глаза статья про исследования английских учёных о том, что если человек после 60 лет начинает заниматься гаджетами, то продлевает свою жизнь. Недолго думая он приобрёл компьютер. В итоге освоил эту машинку в той степени, в какой необходимо по делу. Электронная почта, партитуры с нотами – этим владеет. Если забывает какие-то опции, не стесняется спросить.



Последнее приобретение – беговая дорожка, так как начали беспокоить ноги. Нужно ходить, а зимой на улице слишком скользко. Зарядкой Крылатов никогда не занимался, учёные, кстати, не советуют начинать, если нет такой привычки.



Сейчас Евгений Крылатов свободно владеет гаджетами, у него и сайт, и скайп, и вотсап. Он в курсе всех актуальных новостей. Маэстро переписывается со своими почитателями в гостевой книге на сайте. Когда ему пишут: «Вы – гений!», он поправляет: «Я не гений, я Евгений!»



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