Всемирно известный британский актер Дэниел Рэдклифф признался, что во время съемок шестой части "Гарри Поттера" имел серьезные проблемы с алкоголем. Артист заявил, что нередко напивался в барах.

Зависимость развилась у Рэдклиффа из-за свалившейся на него невероятной популярности. Дэниелу постоянно казалось, что за ним наблюдают, передает "Свободная пресса".

По словам актера, единственным способом отделаться от этого чувства был поход в бар. Рэдклифф, однако, понимал, что когда он был пьяным, люди смотрели на него еще больше. Из-за этого он начинал пить еще чаще, чтобы игнорировать уже этот факт, сообщает "СтарХит". Избавиться от проблем со спиртным актеру удалось лишь в 2010 году.