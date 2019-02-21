Украина распиарила фильм «Т-34» до аншлагов в США

Основные показы российской киноленты в США прошли при полных залах. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Представители компании-прокатчика сообщали об успешной премьере фильма. Показ прошел в крупнейших американских городах.

«В среду показ фильма прошел, как и было запланировано, в Майами, Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле. В этих городах собраны аншлаги, причем в Чикаго и Нью-Йорке фильм демонстрировался в среду дважды», — сообщил Александр Беляков. Он является директором по развитию компании-кинопрокатчика фильма в Северной Америке: «Ни один из кинотеатров не отказался от показа, несмотря на то, что накануне продолжались звонки и письма активистов с требованием не допустить выхода фильма на экраны».

С требованием запретить фильм выступили представители Украины. Американское посольство этой страны призвало отменить показ картины в кинотеатрах. По мнению украинских дипломатов в нем присутствует пропаганда. Кроме того, активисты попытались провести пикеты в Бостоне. Они явились к кинотеатру с воздушными шариками в виде танка.

Пикет оказался не просто бестолковым. Протест больше был похож на рекламу фильма. А дипломатическая выходка не принесла никаких результатов. Как пояснило уже российское дипломатическое ведомство, требование украинских дипломатов можно расценивать как попытку вмешательства во внутренние дела Соединенных Штатов.

Прокат кинокартины «Т-34» в североамериканском регионе начался в минувшее воскресенье. Он продлится до среды следующей недели, 27 февраля. По словам прокатчиков демонстрация фильма проходит с большим успехом.