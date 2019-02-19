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Наполним музыкой сердца

19 февраля 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Наполним музыкой сердца

В Зуевке прошел благотворительный концерт «Гринландия собирает друзей».

«Гринландия», организатором и идейным вдохновителем которой является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, — главное музыкальное событие Вятского лета, собирающее на берегу реки Быстрицы более 200 тысяч гостей из разных уголков нашей необъятной Родины.

Но фестиваль не стоит на месте, оргкомитет находится в постоянном поиске новых идей. Так постепенно «Гринландия» из трехдневного праздника выросла в круглогодичный проект, объединив тысячи неравнодушных людей в рамках заочных творческих конкурсов, конкурсов фотографий и социальных видеороликов. В Кирове появились музыкальные гостиные для детей и взрослых, а авторы-исполнители — члены жюри и постоянные участники фестиваля – в рамках серии концертов «Гринландия собирает друзей» уже не первый год радуют жителей города и области своими живыми выступлениями.

В этом году благотворительные концерты прошли уже во многих районах области, и вот в День всех влюбленных, 14 февраля «Гринландия» добралась до Зуевки.

На сцене ДК выступил постоянный участник и член жюри фестиваля Игорь Русских. С первых минут концерта в зале воцарилась добрая и восторженная атмосфера, благодаря которой между артистом и зрителями происходил взаимный обмен положительными эмоциями и праздничным настроением. Неудивительно, что благодарная публика тепло и радостно принимала каждый номер. Зал расцвел цветами и улыбками, аплодисменты не смолкали весь вечер.

— В таких концертах есть особая магия и особое волшебство, — отметил Игорь Русских. — Именно в таком виде музыка является максимально душевной и настоящей.

Еще долго гости праздника не расходились, делая фото на память возле фотовыставки с лучшими моментами фестивалей прошлых лет, которая развернулась в холле. Кто-то просто любовался, а кто-то вспоминал приятные моменты, которые подарил им фестиваль.

— «Гринландия» — по-настоящему народный фестиваль. На поляне в Башарово собираются сотни тысяч людей, чтобы послушать хорошие душевные песни, вдохновиться на новые свершения, — говорит идейный вдохновитель «Гринландии», депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. — Задача живых выступлений — привлечь внимание к песенному празднику и дать возможность проникнуться неповторимым духом и атмосферой фестиваля тем, кто в силу объективных причин не сможет побывать на «Гринландии» летом.

 

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