В Москве простились с эстрадным певцом Сергеем Захаровым
16 февраля 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 16 февраля, в Москве простились с эстрадным певцом Сергеем Захаровым. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставила журналистам директор известного артиста Лариса Бутырина.
Согласно последним данным, церемония прощания с певцом, который ушел из жизни в ночь на 14 февраля, прошла в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. Проводить музыканта в последний путь пришли его родственники, друзья, а также коллеги, сообщает ТАСС.
Бутырина заметила, что прощание прошло очень достойно и тепло. Впоследствии Сергей Захаров будет кремирован, а его прах захоронят на зеленогорском кладбище под Санкт-Петербургом.