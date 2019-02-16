Утром в субботу, 16 февраля, в Москве простились с эстрадным певцом Сергеем Захаровым. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставила журналистам директор известного артиста Лариса Бутырина.

Согласно последним данным, церемония прощания с певцом, который ушел из жизни в ночь на 14 февраля, прошла в ритуальном зале Николо-Архангельского кладбища. Проводить музыканта в последний путь пришли его родственники, друзья, а также коллеги, сообщает ТАСС.

Бутырина заметила, что прощание прошло очень достойно и тепло. Впоследствии Сергей Захаров будет кремирован, а его прах захоронят на зеленогорском кладбище под Санкт-Петербургом.