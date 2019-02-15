Чем сейчас занимается Тынис Мяги?

Известный советский певец, которому сейчас 70 лет, живёт в эстонском Тарту. За 12 лет на советской эстраде ему удалось не потерять голову от ошеломляющей популярности.



"Когда в телеэфир в лучшее время вышла песня "Остановите музыку", я ещё не совсем понимал, что может свалиться на меня! Понятие большой популярности пришло позже: когда меня стали постоянно звать на концерты. Иногда у меня было по три выступления в день!", - говорит певец.



Секрет популярности прибалтийских певцов в СССР Тынис объясняет: "Мы просто были другие. И пели иначе. Эстонию считали "советским Западом": тут всегда было больше свободы, в том числе и в музыке. На советской эстраде было всё строго! Были определённые песни. А мы, в Эстонии, слушали другую музыку и на ней выросли. Мы имели возможность спокойно смотреть финское ТВ. Эстония считалась даже более западной, чем Латвия и Литва".



Сейчас у Тыниса Мяги много дел и мало выходных! Концерты, в театре играет Тузенбаха в "Трёх сёстрах", в "Войне и мире" – Пьера Безухова. И любит одиночество.



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