Берлин 2019, предъюбилейный!

Привет, привет, дорогие читатели и кинозрители! Берлинский международный кинофестиваль справляет свое 69-летие. Усталости не чувствуется. Хотя десанта голливудских звезд на красной дорожке в этом году не случилось, и телевизионщики утирают слезы, но кинолюбители вполне довольны широчайшим выбором фильмов на все вкусы и запросы.

Очереди за билетами протянулись по всей торговой галерее «Аркада» возле фестивального дворца, многие берут отпуск, чтобы смотреть кино, а не тратить свободное время на однообразные курорты.

Кроме конкурса, в котором состязаются такие мэтры как Франсуа Озон, Агнешка Холланд или Жан Имоу, на фестивале весьма популярны программа «Панорама», в которой акцент делается на поисках нового киноязыка и нетрадиционных отношений, и программа «Форум», где внимание фокусируется на этнографии и дебютах. Если в основном конкурсе отечественных фильмов не было, то в «Панораме» большим успехом пользовалась «Кислота» - дебют актера (см. «Лето» К.Серебренникова) Александра Горчилина, о котором я рассказывал в обзоре последнего «Кинотавра» для «АН».

А «Форум» открыл мировой кинообщественности новое имя в художественном кино – это ученик А. Сокурова Александр Золотухин, снявший на студии «Ленфильм» фильм «Мальчик русский».

Если взятый в Канны-2018 фильм «Теснота» другого выпускника Сокурова - Кантемира Балагова - от творческого влияния мэтра довольно далек, то в «Мальчике русском» влияние креативного продюсера весьма заметно: интонация взята в том же регистре, что и, скажем, в сокуровском фильме «Отец и сын». «Мальчик русский» покорил даже придирчивую прессу, я тоже им очарован. Фильм рассказывает о злоключениях юного солдатика во время Первой Мировой, на которую он, мальчишка, пришел из какого-то медвежьего угла, чтобы пострелять немцев, и ослепшего из-за применения немцами бомб с отравляющими газами. Но по доброте капитана его оставляют служить в качестве «слухача», заранее при помощи спецустройства определяющго приближение вражеских самолетов. История разворачивается в фильме с трогательным балансом обреченности, богооставленности и желания быть полезным, как-то приобщиться к мужскому миру, быть частью его, визуально - при помощи телесных касаний. Ведь ему нужно все время ощущать чье-то тело рядом, чтобы не сбиться с дороги.

Хотя в конкурсе русских (политкорректо-российских, но в Берлине все, что дальше Прибалтики и Украины, считается русским) фильмов не было, но тем не менее Россию-матушку не забыли. И тут отличилась знаменитая польская режиссерша Агнешка Холланд, чей фильм «Мистер Джонс» переносит действие в 1933 год, когда молодой амбициозный журналист Гарет Джонс, только что взявший интервью у Гитлера, задумывает сделать материал со Сталиным и добивается визы в Москву. В исполнении Джеймса Нортона в журналисте воплощено все прогрессивное, чем гордится западная цивилизация, - стремление к правде и свободе слова даже с риском для жизни. В Москве, правда, он находит понимание только у коллеги из Великобритании Ады Брукс (Ванесса Кирби), у них возникает даже эротика «лайт». А диалог их происходит не только в съемной квартире, но и во время прогулки мимо конструктивистского гигантского дома, воплощающего богатство страны и устремленности в будущее («Дом на набережной» отдыхает). А номер нашему герою дали в лучшем отеле страны – Метрополе, подступы к которому охраняют солдаты в буденновских шапках.

В отеле он встречает своих иностранных коллег, которые приглашают его провести с ними вечеринку. Адрес ее не обозначен, поэтому возникает ощущение, что она происходит все в том же Метрополе. А вечеринка не только с вином и девушками «пониженной социальной ответственности», но и со шприцами и голыми мужчинами, бедра которых перевязаны кожаными ремнями в стиле гомоэротичного садо-мазо. Среди них – лауреат Пулитцеровской премии журналист Уолтер Дюранти (популярный актер Питер Сарсгаард). Только что он в бабочке принимал нашего героя в своем респектабельном офисе, и вот с голой задницей он дает советы герою как вести себя с русскими. Камера снимает со спины; то, что у него спереди и нацелено на героя, режиссер оставляет воображению зрителя.

Сценарист Андреа Чалупа утверждает, что «работала с материалами», и такой «калигула» в кругах элитарных западных журналистов и сотрудниках(-цах) «органов» был распространенным явлением, и что западных журналистов всех «посадили на иглу», чтобы никто о режиме плохого вякнуть не смел. Но такие оргии… А Агнешка Холланд еще и сняла ее, как говорится, «от души». Однако наш герой не долго осваивается в Москве. Уже советское начальство предлагает ему поехать в Харьков посмотреть, как прекрасно идет индустриализация, и вот он в купе вагона люкс с ответственным работником, который на его глазах «приговаривает»бутыль водки, заедая икрой. Пользуясь короткой остановкой, журналист перебирается в другой вагон -«эконом», где видит несчастных голодных людей, которые набрасываются на подаренное одному из них яблочко. Журналист выходит на ближайшей остановке «Сталино» и дальше начинается жесть. Он видит, как мешки с зерном, полученные в результате продразверстки, отправляют в Москву для продажи на Запад – вот откуда деньги на индустриализацию. Он фоткает голодных крестьян и бежит по заснеженной степи, спасаясь от погони. Там, где деревни, он находит только трупы – голодомор! А в одной избе его обогревают дети и кормят бульоном! Но оказывается, они приготовили его из мяса старшего брата, мертвое тело которого он находит во дворе дома…

Короче, ужас, ужас, ужас. В результате он добирается до какого-то послелка, где раздают хлеб возле портрета Сталина, и его сажают в «воронок». Его отправляют на родину, чтобы он рассказал, какой прекрасный социализм, а в качестве заложников берут 6 английских инженеров, которым будет кирдых, если он напечатает правду-матку. Но ее не печатают, потому что все его московские коллеги-журналисты (участники оргий), ее опровергают. И на фоне сцен натуралистично снятого голодомора особенно бросаются в глаза снятые крупным планом мясные туши, которые грузчики несут на кухню лондонского ресторана. Герой все же добьется правды, а как - это уже смотрите в кино.

Правды добиваются и герои новой картины Франсуа Озона «По милости Господа», где рассказывается история о том, как священник (в основе – документы) зо лет назад соблазнял юных скаутов и как теперь, обнаружив, что он опять служит в церкви и исповедует подростков, один из его бывших любовников начинает компанию по его отстранению от службы и заведению уголовного дела прокуратурой округа. К нему постепенно присоединяются другие жертвы, хранившие молчание 30 лет. Образуется целая ассоциация соблазненных скаутов. В фильме три главных героя – у одного уже целых 5 детей, второй поперек себя шире, третий хотя и живет с женщиной, но у них, скорее, дружба на почве совместного «нюх-нюх», нежели любовные отношения, к тому же - и фото он просит приобщить к делу - у него член вырос в виде буквы «Г» и его никуда не запихнуть. Священника обвинят и в этом. Церковное начальство хоть и осуждает своего служителя (да и он сам раскаивается), но никаких публичных мер не предпринимает, Ватикан молчит. Впрочем, наших героев, молчавших 30т лет, уже не остановить, они добьются своего.

При всей социально-политической корректности фильма смотреть его довольно скучно. Во-первых, предсказуемое развитие сюжета. Во-вторых, он снят довольно однообразно: бесконечно монотонный закадровый голос перекрывается планами героя,

идущего из одного угла кадра в другой, или герои едят, или едут в машине. А злободневность его кажется конъюнктурной – после Вайнштейна, который кого только, оказывается, не «харрасил» 30 лет назад!

А среди положительных впечатлений от конкурса не могу не упомянуть монгольский фильм «Яйцо динозавра», который снял любимец «Берлинале» Ванг Квуаньян. В 2007 году он получил золотого медведя за фильм «Замужество Туи», а в 2017 г. был членом международного жюри. На этот раз нам рассказывают историю, во время которой выясняется, что землю раньше населяли динозавры, которые отложили свои яйца миллионы лет назад. Потом пришли потомки Адама и Евы. Но монголы произошли из яиц динозавров. И когда человечество исчезнет, из яиц динозавров восстанут монголы, и будет настоящая жизнь. А пока надо пасти овец. Фильм начинается с того, что в степи на фоне то ли заката, то ли рассвета, возле тела голой молодой женщины, выброшенной убийцей на съедение волкам, полиция оставляет новобранца 18-летнего мальчики охранять тело от волков, пока не приедет следственная бригада. И он с радиоприемнком танцует, спасаясь от холода, под голливуский шлягер 30-х годов. Но вот на верблюде медленно к нему приближается женщина в шубе, которую полицейские попросили накормить новобранца. А у нее чум неподалеку. И она привозит с собой не только еду, но хворост и бутылку водки. Верблюд возлегает на травку и через его горбы мы видим задорные искорки костра. А вот камера снимает через костер закат (рассвет) за горбами лежащего верблюда, к которому прислонились новобранец и женщина. Она дает ему сигарету, а потом водку. Они курят и пьют, курят и пьют, а верблюд с интересом за ними наблюдает. Но вот паренек потянулся к губам женщины, а она только того и ждала. Накрывшись шубой они совершают ритмичные движения, немного пихая верблюда, но он одобрительно на все на это смотрит. Долго и шумно герои доходят до «точки невозврата» и тут мы видим в руке у женщины ружье, а пальцы на спусковом крючке. Становится не по себе. А она стреляет! Паренек бьется в экстазе оргазма (он потерял девственность!), героиня уже спокойно его гладит. Оказывается, она подстрелила волка, крадущегося к убиенному телу. Впрочем, ни эту, ни другие сцены (в том числе эротические) не описать словами, это надо видеть. Да здравствуют яйца динозавра!

А сейчас я прощаюсь вами, дорогие читатели и кинозрители, в следующем обозрении я расскажу о том, как сложилась в этом году призовая политика фестиваля, и, если она проигнорирует что-то важное, я обязательно этот пробел восполню. А пока очень жду нового фильма Жана Имоу, фестиваль еще в самом разгаре.

Пока-пока!