Как Питер чуть не задушил Оксану Акиньшину

Она была абсолютно питерской девушкой. Но с какого-то момента Питер стал казаться ей немного уставшим городом. Уставшим от того, что даже свои, влюблённые в его здания и мосты люди поглощают из него энергию. "Питер стал душить меня. Я поняла, что в мире есть не только негатив, но и позитив. И Москва в этом смысле спокойнее, позитивнее Питера. Москва такая, перебесившаяся уже… ", - рассказывает Оксана Акиньшина в интервью "Аргументам недели".



Актриса выросла в рабочем районе Питера, в простой семье. Родители ей многое разрешали и прощали. "Мне всё было доступно. Я могла поздно приходить

домой. Моя жизнь в то время – полная "жесть", если называть вещи своими именами. Были и пьянки, и бесконечные драки. Тогда я, да, считала, что силой можно решить некоторые вопросы. Но с возрастом стала гораздо спокойнее", - говорит Акиньшина.



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