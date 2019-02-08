Путин прокомментировал кончину Юрского

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 8 февраля, прокомментировал кончину народного артиста России Сергея Юрского. Знаменитый актер ушел из жизни сегодня в Москве в возрасте 83 лет.

По словам Путина, которые указаны в телеграмме, размещенной на сайте Кремля, Сергей Юрский был выдающимся актером и режиссером, обладателем многогранного дарования.

Российский лидер отметил, что актер превосходно владел своей профессией, блистательно исполнял роли в театре и кино, создавая незабываемые образы. Владимир Путин убежден, что память о Сергее Юрском сохранится в сердцах родственников, друзей, коллег и поклонников.