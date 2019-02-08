Названы место прощания и похорон Сергея Юрского, дата уточняется

Прощание с народным артистом России Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета. Знаментый актер умер 8 февраля на 84 году жизни. В театре сообщили, что дата прощания с Юрским сейчас уточняется.

Актриса Дарья Юрская рассказала, что ее отец Сергей Юрский долго болел

По предварительным данным, Юрского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, - передает ТАСС со ссылкой на источник в столичной мэрии. Дочь актера Дарья Юрская рассказала, что Сергей Юрский скончался от остановки сердца.

В театре Моссовета Сергей Юрский служил с 1978 года.

Знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов, режиссер легендарных картин "Москва слезам не верит" "Любовь и голуби", рассказал о совместной работе с Сергеем Юрским.