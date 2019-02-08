Актриса Дарья Юрская рассказала, что ее отец Сергей Юрский долго болел

Актриса Дарья Юрская рассказала, что ее папа знаменитый артист Сергей Юрский долго болел и умер от остановки сердца. По словам Юрской, официального заключения они ждут сейчас. Ушел из жизни актер Сергей Юрский

Народный артист России Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет сегодня, 8 февраля. "Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", - уточнили в театре Моссовета, где служил актер.

В конце 2018 года в СМИ появилась информация о госпитализации Юрского. Писали, что актер был госпитализирован в тяжелом состоянии. «Папа, умер от остановки сердца. Мы все сейчас ждем официальное заключение», — цитирует Дарью Юрскую ТАСС.

Свою театральную карьеру Юрский начинал в Ленинграде. После занятий на юридическом факультете Университета и окончания Ленинградского Театрального Института работал в знаменитом Большом Драматическом театре (БДТ) под руководством Георгия Товстоногова. Играл в спектаклях: «Горе от ума» (Чацкий), «Три сестры» (Тузенбах), «Генрих VI» (Генрих VI),

«Мольер» (Мольер), «Цена» (Виктор Франц), «Фантазии Фарятьева» (Фарятьев). Поставил спектакли: «Мольер» М. Булгакова, «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой.

В 1978 году семья Юрских переехала в Москву. И актер начал работать в театре имени Моссовета.