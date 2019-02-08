Актриса Ирина Муравьева празднует юбилей

Народная артистка России Ирина Муравьева в пятницу, 8 февраля, празднует свой юбилей. Любимице российских зрителей, исполнительнице множества знаковых ролей в кино исполняется сегодня 70 лет.

С праздником Ирину Муравьеву поздравил президент России Владимир Путин, который назвал персонажей, созданных актрисой, глубокими и многогранными.