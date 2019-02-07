Башмет отменил концерт в Москве из-за ухудшения самочувствия

Знаменитый российский музыкант Юрий Башмет в среду, 6 февраля, не смог участвовать в концерте в Москве из-за плохого самочувствия. Концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» проходил в Московской консерватории имени Чайковского. Башмета заменил эквадорский оперно-симфонический Фредди Кадена.

Дочь Башмета опросили по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре

Гендиректор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко рассказал, что Юрий Абрамович отменил выступление и его заменит другой дирижер, - передает РИА Новости.

5 февраля Юрий Башмет не смог выйти на пресс-конференцию из-за поднявшегося давления, - сообщает «URA.RU». Возможно, состояние здоровья музыканта ухудшилось из-за стресса, после того, как произошел пожар в доме, где живет его дочь Ксения. Предположительно, возгорание началось в ее квартире. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе, двое детей.