Эстонский певец Тынис Мяги: время моей работы в СССР было прекрасным

У эстонского певца, композитора Тыниса Мяги все «началось» в новогоднюю ночь: песня «Остановите музыку» просто взорвала «голубой экран». Он стал знаменит на весь Союз. Его называли «самым популярным певцом из Прибалтики»: западная внешность, мягкий акцент, неуловимое обаяние. Прошли годы. Чем сейчас живет кумир советских женщин? Чем занимается? О чем мечтает? Чтобы получить ответы у артиста наш спецкор отправился в Эстонию.

От автора

Отправляясь в командировку в эстонский город Тарту, где сейчас живет Тынис Мяги, меня «мучил» вопрос: насколько «открыт» певец для общения с журналистом? Эстонская сдержанность, возможно, нежелание говорить о прошлом, о личном, реально, беспокоило меня. Мы договорились, что Тынис встретит меня на автовокзале. Автобус «Рига – Тарту» прибыл чуть раньше положенного времени. А дальше как в песни «Остановите музыку»: а я стою, чего-то жду, а музыка играет и играет… Мою «мысленную» музыку прервал мужской голос: «Вы Татьяна? А я Тынис». Да, так просто! Мне показалось, что годы не изменили певца: «фирменная улыбка Мяги», «чертовщинка» в глазах, прибалтийский шарм. Контакт был установлен сразу. Как истинный джентльмен, Тынис пригласил меня в ресторан с русским названием «Чехов». Там и состоялась наша беседа.

- Тынис, вы не жалеете о прошлом? О том времени, когда пели в Союзе?

- Я понял ваш вопрос. Я не такой человек, чтобы о чем-то жалеть. На мой взгляд, есть несколько Тынисов, есть несколько Мяги: маленький мальчик, подросток, мужчина. Разный мужчина, разный возраст, где мне 28 лет, 50 лет, а теперь 70 лет. И мы все разные. Я не стану никогда говорить себе, что мне жаль того времени, моей работы в СССР, моей молодости. То время было прекрасным! Те 12 лет, когда я выступал в Союзе – Дар Бога! И не только потому, что я был на «пике» популярности, но и потому, что это время я бы назвал «учебой». Да, я прошел тогда хорошую школу жизни. Я научился разбираться в людях, стал хорошим психологом. И это понятно: попадались же разные люди, и приходилось с ними общаться. А это прекрасный опыт! То время, я оцениваю, как интересное, своеобразное: общение со многими интересными людьми, концерты, гастроли. Это определенная декада моей жизни. Вот так я называю тот период.









- Тынис, а как вы попали на большую, советскую сцену? О таком мечтали многие молодые артисты!

- У нас, на эстонском ТВ, работал режиссер Лео Карпин, которого часто спрашивали из России о новых, молодых певцах. Искали, видимо, новые лица. И Лео, которого я знал, говорил, что есть такой Яак Йоала, есть такой Тынис Мяги. Можно сказать, что благодаря Лео я и попал на большую эстраду в СССР. Но все началось с песни « Остановите музыку»: меня «нашел» Давид Тухманов и предложил эту песню. Видимо, он услышал, как я пою и ему понравилось. Это было в 1976 году. Вот тогда мы записали ее в студии. Конечно, песня хорошая и она мне принесла популярность. Это случилось на Новый год: я принимал участие в «Голубом огоньке», и спел песню сразу же после «боя курантов»! Представляете, часы пробили полночь, начался концерт по центральному ТВ и сразу же «Остановите музыку»! Если так можно сказать, то в «одну ночь» ко мне пришла популярность. Это уже потом была песня «Олимпиада 80», которую я спел в тот «олимпийский год».

- Но можно же было, простите, «зазвездиться» от такой популярности?

- Нет. Я понимаю, что многие артисты моги потерять голову от славы, но меня это обошло стороной. Когда в эфир вышла песня «Остановите музыку», то я не совсем понимал, что может «свалиться» на меня! Конечно, я осознавал, что выступаю на центральном ТВ и в лучшее время, но понятие большой популярности пришло позже: меня стали постоянно звать на концерты. Иногда, у меня было по три выступления в день!









- Тынис, вам доверили спеть песню «Олимпиада 80» для Летних Олимпийских игр в Москве. Но была другая песня Олимпиады – «Ласковый Миша», которую спел Лев Лещенко. Вы не боялись «перепеть» такого «Титана»?

- Нет. А почему я должен был опасаться? Когда я пел песню «Олимпиада 80», то чувствовал себя спокойным и уверенным. У каждого была «своя» песня. Нет, я чувствовал себя комфортно на советской эстраде.

- Тынис, в то время был на советской эстраде другой популярный певец…

- Яак Йоала!

- Да. Вы не были, простите, соперниками?

- Нет! Конечно, нет! Было время, когда мы дружили. К сожалению, сегодня его нет с нами.

- Это правда, что Яак был несколько сложным человеком в жизни?

- Я бы так не сказал: он был немного «закрытым», но очень честным и принципиальным. Очень не любил тех, которые лгут! И это ценное качество.

- Тынис, как вы считаете, почему прибалтийские певцы пользовались такой популярностью в СССР?

- Мы просто были другие. И пели мы иначе. Эстонию считали « советским западом»: тут всегда было больше свободы! Свободы и в музыке. Кто знал в то время о «The Rolling Stones»? Очень мало людей. На советской эстраде было все строго! Были определенные песни. Вы понимаете? А мы, в Эстонии, слушали другую музыку и на ней «выросли». Мы имели возможность спокойно смотреть финское ТВ. Да, имели! Мы смотрели, слушали, учились на иной, западной музыке. Да, Эстония всегда считалась более западной, чем, например, Латвия, Литва.

- Тынис, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, родителях.

- Я родился раньше положенного срока, где-то на полтора месяца. Врачи не думали, что я и моя мама останемся жить. Роды у мамы были сложными: у нее разорвался аппендицит, а она беременная. Это был ужас! Как потом мама говорила, что врачи оставили нас и сказали: « С этими уже все! Они умирают!» Да, сказали так и ушли. А мы выжили с мамой. И я до сих пор живу, пою, пишу музыку. И мама умерла в очень, очень преклонном возрасте. Видимо, нужно было нам выжить! Так распорядился Бог! А детство у меня было сложным: я постоянно был один. Моя мама пела в хоре, и всегда находилась на репетициях, выступлениях. У нее был изумительный голос! Я такого больше не слышал. К сожалению, при жизни не удалось записать, как поет моя мама, но мои уши «слышат» ее голос. Вы знаете, я же сам научился читать, играть на пианино. Помню, когда мне было около четырех лет, то я решил взрослым прочитать отрывок из книги… И мне никто не поверил! Думали, что я выучил этот отрывок. А когда мне дали газету и просили прочесть другой отрывок, то были очень удивлены. Да, я сам научился читать. Отца я не так хорошо знал: он рано от нас ушел, и мы жили с мамой. Помню, когда, года в три, попал на симфонический концерт, то был в большом восторге. Меня потрясла эта музыка. Я прекрасно помню этот момент!

- Тынис, тогда вас Бог наградил великим музыкальным даром! А может это от предков?

- Помню, когда-то дедушка подарил маме фортепиано, так я, совсем маленький, сидел за ним и что-то пытался «сыграть». Так получилось, что я нигде не учился музыке, но так получилось, что музыка стала моей жизнью. Возможно, способности мне достались и от предков. Кто знает?

- Тынис, а это правда, что вы жили некоторое время в Швеции?

- Да, я жил два года там.

- И чем там занимались? Почему решили «пожить» в Швеции?

- Нет, я ничем особым не занимался. Немного изучал язык. Почему я жил в Швеции? Был на гастролях в Стокгольме и уже собирался плыть, на пароме, в Эстонию, как вдруг…услышал внутренний голос: «Тебе нужно тут остаться!» И «голос» настойчиво «убедил» меня в этом. Я остался! Зачем это нужно было? Мне потом один философ, мудрый человек сказал, что, видимо, я избежал чего-то дурного… Возможно, даже смерти.

- Вас просто Небеса берегут! Вы часто прислушиваетесь к «внутреннему» голосу? И надо ли прислушиваться?

- Надо! Мне сложно сказать, как это происходит, но то, что нам дается подсказка – точно!

- Тынис, а почему вы ушли с «советской» эстрады?

- Я просто устал! Уже говорил, что было очень много выступлений! Ну, сколько же можно было петь: «Спасите, спасите, спасите!!!! Разбитое сердце мое!!!!» Хватит! Я решил, что нужно заниматься другой музыкой! Решил и ушел!

- Чем сейчас живет Тынис Мяги?

- Когда я уходил с советской эстрады, мне хотелось петь свои песни. Что я и делаю. У них есть общий философский смысл. Это песни не только о любви, я бы назвал их философским осмыслением всего, что меня окружает. Если честно, то у меня много дел: в прошлом году, например, в августе месяце, у меня было только два дня выходных! Проходили мои концерты в Эстонии, играю в театре. Сыграл в «Трех сестрах» Тузенбаха, в «Войне и мире» Пьера Безухова. Работы много. Думаю, что нужно, в этом году, немного отдохнуть.









- А как вы отдыхаете?

- Я люблю одиночество. Мне нужно иметь свое личное пространство. Тогда мне хорошо. Люблю думать о жизни, философствовать. В этой жизни есть вещи, до которых я должен дойти сам. Сам! Иногда я не все понимаю, но стараюсь вникнуть, дойти до сути. Как понять суть жизни? На все вопросы есть ответы в одной книге – Библия. Это же Божье слово. Но надо много трудиться, чтобы понять это слово.

- Вы счастливый человек?

- Конечно! Я нашел себя, нашел свой жизненный путь. Удивительно, я никогда нигде «не состоял»! Говорю о разных музыкальных организациях, филармониях, но мой рабочий график расписан на много вперед! Это и есть свобода! Я занимаюсь любимым делом. Имею возможность создавать ту музыку, которая звучит во мне. Разве это не счастье?

От автора

Когда я уезжала из Эстонии, от то в голове пульсировала мысль: «Как хорошо и спокойна на душе! Спасибо, Тынис!»