Баранкин запел в «Новой-опере» и стал Человеком!

В театре Новая Опера 24 февраля 2019 года (12.00, 18.00) состоится премьера музыкального спектакля «Баранкин, будь человеком!» Это совместный проект Детского музыкального театра юного актера и Московского театра Новая Опера им. Е.В.Колобова. Спектакль идет в сопровождении оркестра театра Новая Опера, дирижер – лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Волосников.

В основу постановки легла одноименная повесть знаменитого детского писателя Валерия Медведева. Она рассказывает о нерадивых мальчиках Юре Баранкине и Косте Малинине, которые, чтобы не учиться, жаждали стать то воробьями, то муравьями, то бабочками, и их мечты неизменно сбывались.

Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» станет громким событием в театральной жизни Москвы. Оригинальное решение режиссера-постановщика Александра Федорова, эффектные декорации художника-сценографа Максима Обрезкова, современные анимационные приемы и чудесные превращения непременно вовлекут не только детей, но и подростков в невероятные приключения главных героев. Неостанутся равнодушными и взрослые зрители, которые помнят всеми любимый мультфильм, получивший фантастическую популярность.







В спектакле заняты одаренные дети-актеры и солисты тетра Новая Опера. Когда-то, в первой постановке Юру Баранкина играл мальчик Коля Басков, для которого, по его словам, название спектакля стало своего рода жизненным девизом. Нынешние исполнители главных ролей Тимофей Соколов, Данила Яговдик и София Богачева делают это с не меньшим азартом и юмором.