Баранкин запел в «Новой-опере» и стал Человеком!
5 февраля 2019, 19:00 [«Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]
В театре Новая Опера 24 февраля 2019 года (12.00, 18.00) состоится премьера музыкального спектакля «Баранкин, будь человеком!» Это совместный проект Детского музыкального театра юного актера и Московского театра Новая Опера им. Е.В.Колобова. Спектакль идет в сопровождении оркестра театра Новая Опера, дирижер – лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Волосников.
В основу постановки легла одноименная повесть знаменитого детского писателя Валерия Медведева. Она рассказывает о нерадивых мальчиках Юре Баранкине и Косте Малинине, которые, чтобы не учиться, жаждали стать то воробьями, то муравьями, то бабочками, и их мечты неизменно сбывались.
Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» станет громким событием в театральной жизни Москвы. Оригинальное решение режиссера-постановщика Александра Федорова, эффектные декорации художника-сценографа Максима Обрезкова, современные анимационные приемы и чудесные превращения непременно вовлекут не только детей, но и подростков в невероятные приключения главных героев. Неостанутся равнодушными и взрослые зрители, которые помнят всеми любимый мультфильм, получивший фантастическую популярность.
В спектакле заняты одаренные дети-актеры и солисты тетра Новая Опера. Когда-то, в первой постановке Юру Баранкина играл мальчик Коля Басков, для которого, по его словам, название спектакля стало своего рода жизненным девизом. Нынешние исполнители главных ролей Тимофей Соколов, Данила Яговдик и София Богачева делают это с не меньшим азартом и юмором.
Детская опера по мотивам повести Валерия Медведева была написана композитором Ефремом Подгайцем еще в 1989 году. Музыкальный материал был предоставлен Детскому музыкальному театру юного актера, и театр стал первым исполнителем произведения «Мы были воробьями» (либретто Льва Яковлева). Режиссер-постановщик спектакля - художественный руководитель ДМТЮА, Заслуженный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства Александр Федоров.
Детский музыкальный театр юного актера 11 ноября 2019 года отметит свое 30-летие на Новой сцене Большого театра России.