Зинаида Кириенко узнала о состоянии Элины Быстрицкой от ее родной сестры

Несколько десятков лет назад актрисы Зинаида Кириенко и Элина Быстрицкая снялись в знаменитом фильме "Тихий Дон". Сейчас Зинаиде Кириенко - 85 лет, а Элине Быстрицкой - 90. До недавнего времени они частенько созванивались. Но недавно до Элины Авраамовнв стало невозможно дозвониться.

О том, что Быстрицкая чувствует себя очень плохо, не встает с кровати и теряет зрение из-за развивающейся катаракты, Кириенко узнала от родной сестры актрисы.

Младшая 82-летняя сестра Быстрицкой Софья Шегельман приехала в Москву из Израиля и застала близкую родственницу в удручающем состоянии. Оказывается, театральный директор актрисы Ксения Рубцова несколько месяцев опекала Элину Авраамовну, - сообщается на сайте kp.ru. Но не заботилась о знаменитости, и оказалась замешана в воровстве денег и имущества легендарной актрисы.

Сестра Быстрицкой убеждена, что ее директор посягала на наследство больной и постепенно обворовывала ее дом, пока та лежала в постели, почти не двигаясь. Софья Шегельман подчеркнула, что у Элины Авраамовны исчезли не только деньги, но и загранпаспорт.

Она рассказала Кириенко, что теперь не сможет забрать к себе старшую сестру не только из-за пропавшего документа, но и потому, что она уже не перенесет дорогу.