Скончался знаменитый композитор Вячеслав Овчинников

Стало известно, что сегодня, 4 февраля, в возрасте 82-х лет скончался композитор и дирижер Вячеслав Овчинников, написавший музыку к фильмам Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других кинорежиссеров.

«Композитор и дирижер Вячеслав Овчинников умер сегодня вечером», - сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов Клим Лаврентьев.

Вячеслав Александрович Овчинников родился в 1936 году в Воронеже, в семье военнослужащего. В музыкальную школу по классу скрипки он поступил после окончания Великой Отечественной войны, в 1945 году. Окончил ее с отличием, затем продолжил свое обучение в Москве. Уже в годы учебы он начал создавать симфонии и сюиты, сделавшие его известным. В числе его музыкальных работ – музыка к фильмам Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других известных кинорежиссеров, сообщает ТАСС.