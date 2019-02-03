"История любви" Иннокентия Баранова

В Москве в ART RESIDENCE открылась выставка «История любви» художника нео-экспрессиониста Иннокентия Баранова. До 28 февраля все желающие выставку можно посетить бесплатно.

Любовь у Иннокентия Баранова – это бархат вечерних сумерек цвета вина. Первобытная простота соснового бора. Полнейшая свобода делать ошибки, сбиваться с дороги и попадать совсем не туда, радуясь этому, как дети. Напоминание о том, что мы скучно уставились себе под ноги и позабыли о своем совместном владении всеми ветрами, дорогами и рассветами мира.

«Миром движет любовь – живая и всеохватная. Это любовь к жизни во всех ее проявлениях. Любовь к людям, к природе, к искусству. К нашей планете. Сегодня мы ее разглядываем из космоса и видим, какая она маленькая, бесконечно прекрасная и беззащитная. Художник способен разглядеть в ней то, что не видно обычной оптике", - говорит Иннокентий Баранов».











Для художника жизнь без любви выглядит так, словно кто-то вручил Богу холст и черную краску, не оставив ему никаких других развлечений. Поэтому любовь глазами Баранова – это свет и цвет, и она повсюду. В лодках, уплывающих в море, которое обрызгивает их светлой синевой. В яростном изумрудном огне рощи, в лопающихся каштанах, и еще – в презрении к расстояниям и временам года. Художник учит нас ощущать то, что существует сию минуту – не здесь, так там; ведь, чтобы отыскать любовь, требуется только сердце и желание видеть.

Иннокентий Баранов окончил Венскую академию искусств, в данный момент живет в Берлине. Его работы можно увидеть в коллекции фонда Билла Клинтона, фонде Commerzbank, частных коллекциях Герхарда Шредера и Михаэля Шумахера. Выставки Иннокентия Баранова проходят в галереях Вены, Гамбурга, Берлина, Цюриха, Майами и, конечно, в Москве.











Помимо занятий живописью Иннокентий Баранов работал над иллюстрациями к книгам, изданным в Австрии, Германии и России. Также художник работал в жанре карикатуры и провел несколько тематических выставок; одну из них открывал бывший канцлер Германии Герхард Шредер.