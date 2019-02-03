Свет увидят ранее неизвестные произведения Джерома Сэлинджера

Мэтт Сэлинджер, сын американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, рассказал о своих планах издать ранее неопубликованные работы отца. По словам Мэтта, это может занять несколько лет.

Мэтт Сэлинджер уверен, что его отец хотел бы, чтобы рано или поздно книги были изданы. Мужчина сообщает, что работа с рукописями его отца идёт вот уже восемь лет. Разбирать материалы ему помогает вдова знаменитого писателя Колин О`Нил, передаёт Мир24.

«Все, что он написал, в какой-то момент увидит свет. Он хотел, чтобы я собрал все вместе, и, учитывая масштабы его работы, он знал, что на это потребуется много времени. Материала очень много, поскольку речь идет о том, кто писал на протяжении 50 лет, не публикуясь», - рассказал Мэтт.

Джером Сэлинджер к 46 годам опубликовал более 30 произведений, а после резко перестал печатать свои новые работы и начал вести затворнический образ жизни. Писатель умер в возрасте 91 год. В 2019 году исполняется ровно сто лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера.