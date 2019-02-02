Мария Куликова: «Моя любовь – мое счастье!»

Актрису Марию Куликову, так полюбившуюсяся зрителю по фильмам «Две судьбы», «Своя правда», «Склифосовский», «Слишком красивая жена», «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе», «Куда уходит любовь», отличает от многих коллег по цеху удивительно легкий характер, магическая привлекательность, но главное - желание услышать собеседника. Актриса не пытается играть «на публике», не включает «звезду». Она такая, какая есть! Улыбчивая, обаятельная, светлая, и очень трудолюбивая молодая женщина.

От автора.

С актрисой об интервью мы договаривались в Риге, по телефону. Я планировала, что беседа состоится, как минимум, через месяц – два. Востребованность в кино, куча работы в театре, маленький ребенок. Тут не до интервью! Но, какое же было мое удивление, когда Мария позвонила и сказала : « У меня скоро гастроли в Прибалтике. « Снег в чужом городе». Спектакль так называется. Поговорим тогда. Вам удобно?» Конечно, мне это было удобно.

Работа журналиста подразумевает много сложностей и трудностей. Нужно суметь расположить к себе собеседника, подумать о « неудобных вопросах», а главное – не задеть собеседника неосторожным словом. Нужно все время быть «на чеку»! Скажу честно, с Машей Куликовой – не тот случай. Это актриса расположила меня к себе. Уникальная естественность, открытость, дружелюбие и…. бокал прекрасного французского шампанского. Интервью плавно перетекло в обычный разговор двух женщин.

А все началось с внешнего вида.

Обычный женский разговор.

- Маша, вы абсолютно естественны. Такое ощущение, что вы только что «сошли» с экраны и присели рядом со мной. Простите, вы снимаетесь практически без грим?

- Да нет. Грим, конечно, в кино присутствует. Но дело все в моей внешности. У меня совершенно средне – статистическая социальная внешность! Вот поэтому я часто играю врачей, учителей, военных. Людей, как в жизни. Есть яркие женщины, но я не из их числа. Меня в толпе сложно заметить. Когда меня узнают на улице, то я вздрагиваю. Честно, меня не часто узнают. Я совершенно не тусовочный человек, да и повседневная моя одежда больше спортивная, чем классическая. Мне удобно в байках, трениках, вязаных шапках, уггах. Где уж тут узнать публичного человека? (смеется). Да и я езжу часто на метро, потому что терпеть не могу пробки на дорогах. И внешность у меня совершенно обычная. Уж точно, что никогда не считала себя красавицей!

- Видимо, сказывается советское строгое воспитание. Все идет из детства.

Пионерское детство, юридический факультет и театральный.

Детство мое прекрасное. Вообще, мое поколение росло в счастливом, замечательном времени. Мы были такие пионеры – герои. Воспитывались в большой советской стране. Я москвичка. Мне сложно сказать, как с патриотизмом обстояло дело в небольших регионах нашей страны, но в Москве все было конкретно! Было полное ощущение, что мы должны гордиться, что живем в великой стране, огромной стране, в Советском Союзе!

Кстати, в этом были огромные плюсы. Например, в школах была единая форма. Не было явных различий между учениками. Сегодня очень большой разрыв между слоями населения. Сразу видно, кто обеспечен, а кто нет. Когда я училась в школе, то нам до девятого класса запрещалось носить серьги, кольца, краситься. Все было очень строго. Хотя я училась в специализированной английской школе, но вольностей у нас не было. Да и в институте важно было то, что ты из себя представляешь, а не в чем ты одет и не марка твоей машины. Впрочем, какие тогда машины у студентов? Их просто не было! Добродетель была в чести. Если ты на сценической площадке что-то из себя представляешь, то тебя ценят, уважают, любят. А если ты «ноль», то никакая машина тебе не поможет. Впрочем, это обычные рассуждения. Вернемся в мое детство.

Родители были самыми обычными людьми. Папа много лет проработал на Гостелерадио, а позже стал петь в церковном хоре. Мамочка моя была инженером. А вот бабушка служила деканом вокального факультета в Гнесинке. Но я мало ее помню. Бабушке не стало, когда мне было четыре года. Но я помню ее по фотографиям. Да еще по каким фотографиям! Мощные фото. Вот бабушка с Гагариным! Вот бабушка с Гнесиной (советская пианистка – педагог, пр. ав)! Конечно, в детстве я не понимала всей этой «мощи», а теперь я горжусь своими родственниками (смеется).

У нас в семье все и всегда много работали. Родители крутились, как могли. Зарабатывали деньги. Ничего из ряда вон. Обычная советская семья. Жили мы сначала в центре Москвы, а потом наш дом расселили, и мы оказались в квартире на «выселках», на окраине. Но в то время, не принято было спорить с государством по жилищным вопросам. Дали такую квартиру – радуйтесь! И мы жили. Район был, мягко говоря, неблагополучный и родители решили меня чем –то занять. И меня отдали в обычную театральную студию города Москвы. Родители приняли такое решение и по другой причине: я была зажатым, очень стеснительным, неказистым ребенком. И чтобы стать хоть малость уверенной в себе я стала ходить в эту студию. А первая моя роль была маленькой Бабы Яги. Принцесс мне никто не давал играть. Студия мне безумно нравилась! Нравилось кривляться, отжигать. Нравился смех в зале. Я понимала, что играть на сцене весело. Мне было десять лет и я осознанно понимала, что на сцене можно проказничать, а тебе за это ничего не будет! Это была некая свобода, которую не давало советское воспитание. И я вкусила эту свободу! Вкусила и мне понравилось. И уже не смогла остановиться. Я поняла, что стала интересной всем. Это же сцена! Это же спектакль! А интерес к твоей персоне подогревает и самолюбие, и гордыню.

Но, при все моей любви к сцене я отчетливо понимала, что в жизни мне нужна вменяемая профессия. И родители меня в этом убеждали. Я стала серьезно готовиться к поступлению на юридический факультет в МГУ. Но не лежала у меня душа к этой профессии! Не захотела я учиться на юриста, а подала документы в театральные ВУЗы. Подала документы во все театральные заведения. Думаю, что каждый поступающий так делал. И чудом попала в Щукинское училище. Да, каким-то чудом!

Почему «Щука»? Знаете, каждый год определенный театральный ВУЗ в «топе». Конечно, все театральные институты замечательные, но «Щука» - круто! Посмотрите, какие одаренные люди учились там! Гундарева, Богатырев, Михалков, Варлей. И традиции в училище прекрасные. У меня до сих пор осталось правило; вставать, когда заходит в помещение человек старше тебя. В училище нас приучили к этому.

Но о моем поступлении. Это было забавно. Со стихами у меня проблем не было. Читала Пушкина. А вот с прозой. Я была очень ленивой и мне, ну не в «кайф», было учить прозу. И я решила, что воспользуюсь свободной трактовкой. Выбрала отрывок из книги, которую только прочитала. Габриэль Гарсиа Маркес. Роман « Сто лет одиночества». Когда я читала это произведение, то мало понимала его. Но была магическая музыка в нем. Вот я и решила «блеснуть» перед приемной комиссией. Когда «блеснула», то мне комиссия открыто сказала, что вольный пересказ тут не пройдет! И отправили меня выучить прозу. Я тогда очень удивилась: « Надо же! И они знают Маркеса!»(смеется) Пришлось выучить отрывок из «Дяди Вани» Чехова.

Но я поступила. Видимо, комиссия решила, что я совсем неискушенный в жизни человек и из меня можно «лепить» что угодно.

В группе у нас было 18 -20 человек. А вел курс Евгений Владимирович Князев. Да, тот, кто сыграл Вольфа Мессинга. Это совершенно уникальный человек. Он занимался своими студентами, как малыми детьми. Я чувствовала совершенно сумасшедшую человеческую отдачу. Это МАСТЕР! И сейчас, когда я пользуюсь, создавая «образ» нужными красками – это Князев. Он умеет потрясающе выстраивать женский образ. Что тут скажешь? Мастер!Теперь я понимаю, что ради того, чтобы выполнить перед своими студентами педагогический долг, он отказывался от многих интересных работ в театре и кино. Он ходил на все наши показы в московские театры, благодаря чему наш курс очень хорошо распределился. Практически все устроились в московские театры. А на курсе у нас учились потрясающие ребята: Дмитрий Ульянов, Станислав Дружников.

Кстати, до сих пор наш курс по традиции, появившейся у нас в студенческие годы, всем курсом собираемся у него на Старый Новый год, а летом ездим к нему на дачу. Просто поговорить, попить чай.