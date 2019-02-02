Актриса Екатерина Климова заслужила воинское звание

Известная киноактриса Екатерина Климова в последнее время много снималась в военных картинах, в положительных драматических ролях. А такой стервы, как Виктория Каштанова в «Молодёжке», в её карьере давно не было. И она соскучилась по такому образу.



Климова появляется в сериале в роли спортивного директора команды как некий раздражающий фактор, как красная тряпка для быка, но там есть и боль, и внутренний надрыв. «В «Молодёжке» мне было что поиграть», - говорит актриса. В другой спортивной драме – «Чемпионы» она сыграли маму хоккеиста. В фильме речь идёт не только об ушедших из спорта чемпионах, но и о ещё действующих.



Последние 7 лет актриса снимается в военном сериале «По законам военного времени», где проявляются практически те же самые качества, как на настоящей войне. Снимали на холоде, надо было рано вставать, чтобы успеть до захода солнца снять те или иные сцены. Это всё непросто. «И я всегда думала, а как же на настоящей войне люди выдерживали? Когда ужас закончится не через 12 часов, как у нас, а через долгие годы войны… Поэтому в совокупности я заслужила какое-то воинское звание», - шутит Екатерина Климова.



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