В минувшую пятницу, 1 февраля, из жизни ушел легендарный диктор новостной программы "Время" Евгений Суслов, который более тридцати лет своей жизни отдал Центральному телевидению Гостелерадио СССР.



Информацию в социальной сети Информацию в социальной сети Facebook предоставила коллега Суслова Алла Данько, которая отметила, что диктор скончался на 82-м году жизни после тяжелой болезни.

Отметим, что в 1984 году Евгений Суслов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Он не только был ведущим программы "Время", но также комментировал военные парады и праздничные демонстрации, вел "Голубые огоньки" и прочие популярные телепередачи.