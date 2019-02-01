Актрису Валентину Березуцкую 2 февраля похоронят на Хованском кладбище

Актрису Валентину Березуцкую похоронят в субботу, 2 февраля, на Хованском кладбище Москвы. Внук заслуженной артисткой России Владимир Фолькман рассказал, что прощание с ней состоится в храме у Хованского кладбища, сообщает РИА Новости.

Актриса Валентина Березуцкая скончалась 31 января, днем, на 87 году жизни. СМИ пишут, что в последнее время она жаловалась на боли в сердце. Предварительной причиной смерти Валентины Федоровны называется остановка сердца.

Валентина Березуцкая сыграла роли в фильмах "Летят журавли", "Баллада о солдате", "Дети Дон Кихота", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Следствие ведут знатоки", "Родня", "Дневной Дозор", "Старухи".