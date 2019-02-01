В пятницу, 1 февраля, стало известно, что из жизни ушел знаменитый российский актер Игорь Кан. Согласно информации осведомленных источников, он умер на следующий день после своего дня рождения.

Как сообщается на портале Kino-teatr.ru, Игорь Кан скончался 30 января на 82-м году жизни. Данных о причинах его смерти пока не поступало.

Отметим, что Кан являлся Заслуженным артистом России, играл в театре. Наиболее запоминающимися его работами в кино стали роли в картинах "Кин-дза-дза!", "Комментарий к прошению о помиловании", "Скорый поезд", "Кремлевские тайны XVI века" и "След дождя".