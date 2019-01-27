Челябинцев просят проголосовать за новый арт-объект «Продавец книг»

Скульптура «Продавец книг», посвященная челябинскому поэту и писателю Андрею Середе, может появиться на одном из главных проспектов города возле педагогического университета. Здесь на протяжении многих лет Андрей Середа продавал свои книги, сидя на инвалидной коляске.

Андрей Середа – поэт, детский писатель, с детства он был прикован к инвалидной коляске из-за тяжелого заболевания. Несмотря на это, Андрей Васильевич вел активную общественную жизнь: был членом литературных объединений, руководил литературно-музыкальной студией «Созвучие», клубом «Подснежник», литературным кружком в школе-интернате № 13 для детей-сирот.

Андрей Середа скончался в 2016 году после тяжелой болезни. В минувшем году его друзья и коллеги – Юрий Кудерин и Олег Павлов, председатель челябинского отделения Союза писателей России, решили в память о нем организовать мемориальную доску. Однако после обращения к челябинским властям было решено разработать эскиз скульптуры.

Эскиз нарисовал скульптор Сергей Воробьев. Авторы проекта надеются выиграть грант на реализацию своей идеи. Для этого они решили принять участие во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Чтобы проголосовать за него нужно пройти по ссылке.