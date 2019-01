Утром в субботу, 26 января, стало известно, что из жизни ушел легендарный французский композитор Мишель Легран. Именно он создал незабываемую музыку к культовому фильму "Шербурские зонтики".

Согласно последней информации, французский композитор и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. Первой эту печальную новость опубликовала газета Le Monde.

Отметим, что Легран был не только композитором, но также пианистом, аранжировщиком, дирижером и певцом. Он три раза получал премию "Оскар", в частности за лучшую песню к картине "Афера Томаса Крауна" под названием The Windmills of Your Mind. Также он был обладателем пяти премий "Грэмми" и одного "Золотого Глобуса".