Актриса Надежда Каратаева празднует 95-летие

Заслуженная артистка России Надежда Каратаева сегодня празднует свое 95-летие. Поздравления с юбилеем известной актрисе в пятницу утром направил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, каждая творческая работа Каратаевой демонстрирует ее актерское мастерство, умение максимально точно передавать характер и чувства своих персонажей. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства, говорится, что зрителям особенно запомнился творческий дуэт Надежды Юрьевны с ее супругом Анатолием Папановым в спектаклях "Родненькие мои" и "Гнездо глухаря".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что яркое дарование Каратаевой раскрылось на сцене Театра сатиры, в котором она провела долгие годы.

Отметим, что Надежда Каратаева прославилась не только как театральная актриса. Она успешно снималась в кино. Наиболее яркими ее работами считаются роли в фильмах "Личное счастье", "Время собирать камни", а также в сериалах "Спальный район" и "Сделано в СССР".