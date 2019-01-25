Илья Резник незадолго до кончины Иосифа Кобзона вернул ему долг

Знаменитый поэт-песенник Илья Резник незадолго до смерти певца Иосифа Кобзона вернул ему долг. Оказалось, что у деятеля культуры часто возникают материальные проблемы, несмотря на авторские отчисления.

Резник с супругой снимают в Подмосковье дом, аренда которого ежемесячно обходится семье в 140 тысяч рублей. Из-за этого у поэта нередко появляются долги.

Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова жены Ильи Резника, недавно им удалось вернуть крупную сумму Иосифу Кобзону. Оказалось, что артист дал им взаймы деньги еще два года назад, но лишь незадолго до кончины получил сумму назад.

Сам поэт-песенник признается, что не умеет просить и крайне редко принимает помощь от друзей. Он добавил, что всегда ходит в белом, поэтому все вокруг считают его миллионером.